Все задержанные на перегоне Джанкой—Урожайная поезда отправлены в Крым

Все поезда, задержанные из-за ЧП на перегоне Джанкой—Урожайная в Крыму, отправлены, но следуют с опозданием от часа до двух с половиной часов, сообщил перевозчик «Гранд сервис экспресс». Он пообещал, что постарается сократить отставание.

По его данным, расписание выглядит следующим образом:

поезд №316 Адлер—Симферополь следует с опозданием на 1 час 20 минут;

поезд №92 Москва—Севастополь следует с опозданием на 2 часа 30 минут;

поезд №177 Москва—Симферополь следует с опозданием на 1 час 26 минут;

поезд №028 Москва—Симферополь следует с опозданием на 1 час 30 минут;

поезд №179 Санкт-Петербург—Евпатория следует с опозданием на 1 час.

Сегодня, 24 июля, над Крымом сбили силами ПВО, а также были подавлены средствами РЭБ беспилотники. По данным Минобороны, летательных аппаратов было 17. Обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе и склад под Джанкоем, на котором начали детонировать боеприпасы. Проводится эвакуация людей из сел в радиусе 5 км.

Лаура Кеффер