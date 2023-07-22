Минобрнауки планирует обучать до 180 тыс. студентов в сфере беспилотных авиационных систем к 2030 году

Минобрнауки рассчитывает, что в 2025 году около 40 тыс. студентов будут обучаться в вузах в сфере беспилотных авиационных систем; в 2030 году число таких студентов должно вырасти до 180 тыс. человек, сообщили «РИА Новости» в ведомстве. Там добавили, что образовательные модули в рамках планируемого федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» будут разрабатываться и актуализироваться каждый год.

В конце июня правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Согласно документу, в течение шести с половиной лет в России должны сформировать новую отрасль экономики, связанную с созданием и использованием гражданских беспилотников. Президент Владимир Путин назвал отрасль «важнейшим направлением деятельности страны» и предложил начинать учить управлению дронами в школах.

Лаура Кеффер