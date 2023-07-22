Главные новости к утру 22 июля

Минздрав предложил отказаться от массовой вакцинации от коронавируса. Ведомство хочет вакцинировать только уязвимые категории граждан и проводить ревакцинацию не чаще раза в год.

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев будет вызван в МИД Польши. Поводом стали слова президента РФ Владимира Путина о том, что Польша получила «значительные земли на западе, земли Германии» благодаря решению СССР и Иосифа Сталина.

Задержана теща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Она признана виновной в подделке документов. Юн Сок Ёль в должности прокурора участвовал в громких расследованиях, в том числе против двух других президентов.

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря.

Лионель Месси провел свою дебютную игру за американский футбольный клуб «Интер Майами». Он забил гол незадолго до завершения матча и принес команде победу.