КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

Южнокорейские военные зафиксировали запуск нескольких крылатых ракет из КНДР в сторону Желтого моря. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и американские военные изучают характеристики ракет. Пхеньян пока не комментировал информацию.

Запуск был осуществлен примерно в 4:00 по местному времени (22:00 21 июля по московскому). Сеул традиционно для таких случаев сообщил, что военные поддерживают состояние полной готовности и сотрудничают с США, «усиливая наблюдение и бдительность».

В последний раз Пхеньян осуществлял пуск ракет 19 июля. Две баллистические ракеты малой дальности тогда пролетели около 550 км, после чего упали к востоку от Корейского полуострова.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Спасти рядового Кинга».

Леонид Уварчев