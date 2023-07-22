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Коммерсантъ FM
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КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

Южнокорейские военные зафиксировали запуск нескольких крылатых ракет из КНДР в сторону Желтого моря. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и американские военные изучают характеристики ракет. Пхеньян пока не комментировал информацию.

Запуск был осуществлен примерно в 4:00 по местному времени (22:00 21 июля по московскому). Сеул традиционно для таких случаев сообщил, что военные поддерживают состояние полной готовности и сотрудничают с США, «усиливая наблюдение и бдительность».

В последний раз Пхеньян осуществлял пуск ракет 19 июля. Две баллистические ракеты малой дальности тогда пролетели около 550 км, после чего упали к востоку от Корейского полуострова.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Спасти рядового Кинга».

Леонид Уварчев

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