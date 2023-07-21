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В Ярославской области построили новую школу

Департамент строительства Ярославской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию Вощажниковской средней общеобразовательной школы в Борисоглебском районе, сообщили в правительстве региона. Школа начнет работу в новом учебном году.

Новая школа в Вощажниково

Новая школа в Вощажниково

Фото: Правительство Ярославской области

Новая школа в Вощажниково

Фото: Правительство Ярославской области

Здание общей площадью 6378 квадратных метров рассчитано на 240 учащихся в смену.

«Ведем серьезную работу по созданию комфортной образовательной среды для наших школьников. В областном центре строим три новые школы: на Московском проспекте, улицах Большой Федоровской и Пашуковской. Идут работы в селе Погорелке Рыбинского района, в Угличе и в поселке Заволжье Ярославского района. Сдана и ждет своих учеников школа в селе Марково Ростовского района. Рассчитываем, что уютные помещения, современные оборудованные классы новых школ будут стимулировать у ребят интерес к учебе, творчеству, Такие социально значимые объекты становятся еще и дополнительным импульсом развития территорий и повышения их привлекательности для жителей»,— сказал губернатор Михаил Евраев.

Школа в Вощажниково состоит из четырех блоков, примыкающих к центральной части: отдельно выделены начальные и старшие классы, спортзал и помещения для занятий искусством. В правительстве области сообщили, что на территории есть котельная, очистные сооружения и гараж на две единицы транспорта, поскольку часть ребят будут приезжать на автобусах.

«На строительство Вощажниковской школы было предусмотрено более 520 млн рублей за счет средств федерального и областного бюджетов. Все строительные работы в здании завершены. Теперь объект необходимо поставить на кадастровый учет и провести лицензирование учреждения»,— сообщил и.о. директора департамента строительства Ярославской области Александр Гаврилов.

Антон Голицын

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