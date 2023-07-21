Постпред РФ Ульянов: оснований для денонсации ДСНВ нет

Нет ни малейших оснований для денонсации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) США или Россией, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, Россия «в интересах предсказуемости, стабильности» планирует соблюдать количественные ограничения, установленные договором.

«Никогда не нужно зарекаться, но я бы сказал так — ни малейших оснований для денонсации ДСНВ либо Вашингтоном, либо Москвой на сегодняшний день нет»,— сказал господин Ульянов в интервью «Известиям». Он уточнил, что Москва также готова продолжать обмениваться информацией о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

Россия в марте приостановила участие в ДСНВ. В МИД РФ обвинили США в нарушениях договора и сказали, что Вашингтон должен кардинально изменить курс по отношению к Москве. США в ответ перестали предоставлять РФ часть данных о своих ядерных силах, которые раньше передавали дважды в год в рамках ДСНВ.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Это все, что останется после него».

Лаура Кеффер