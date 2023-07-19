Офис президента ЮАР: формат участия Путина в саммите выбирался с учетом обязательств по Римскому статуту

При принятии решения о форме участия президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в ЮАР стороны руководствовались в том числе обязательствами республики по Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на его арест. Об этом ТАСС сообщил представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

«При обсуждении вопроса об участии России в саммите (стороны.— ''Ъ'') руководствовались заинтересованностью в успешном проведении саммита в ЮАР, историческим характером предстоящего саммита БРИКС, а также признанием юридических обязательств ЮАР по Римскому статуту»,— заявил господин Магвенья.

Саммит БРИКС пройдет 22–24 августа Йоханнесбурге. Россия и ЮАР обсуждали варианты участия Владимира Путина с марта, когда был выдан ордер на его арест. Сегодня, 19 июля, офис президента ЮАР Сирила Рамафосы сообщил, что российский президент на саммит не прибудет, а делегацию России представит глава МИДа Сергей Лавров. Позднее в Кремле уточнили, что господин Путин примет участие в саммите по видеосвязи.

17 марта МУС заявил, что Владимир Путин и уполномоченная по правам ребенка в РФ могут нести ответственность за «военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. Приводить ордер в исполнение обязаны государства—члены Римского статута. Сирил Рамафоса говорил, что арест российского президента по ордеру МУС был бы равносилен объявлению России войны.

Лусине Баласян