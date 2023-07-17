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Коммерсантъ FM
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Microsoft заменит подписку Xbox Live Gold с помощью Game Pass Core

Американская корпорация Microsoft с 14 сентября закроет подписку Xbox Live Gold, вместо нее появится новая Game Pass Core с аналогичной ценой $10 в месяц или $60 в год. Также больше не будет ежемесячных раздач игр, однако уже активированные у пользователей Xbox игры отнимать не будут.

Подписка Game Pass Core потребуется для доступа к мультиплееру, также пользователям предоставят доступ к 25 играм из основного каталога Game Pass, включая Halo 5: Guardians и Forza Horizon 4. Всех подписчиков Xbox Live Gold автоматически переведут на подписку Game Pass Core, также они получат дополнительные скидки на покупки в Microsoft Store.

Ранее Microsoft заявила, что повысит цену консоли Xbox Series X в Европе с €500 до €550, а подписку Game Pass в мире — с $10 до $11. Также компания сообщила, что теперь пользователи Xbox смогут записывать голосовые чаты и жаловаться на неподобающее поведение других геймеров.

Евгений Федуненко

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