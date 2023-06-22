Microsoft повысит цену консоли Xbox Series X и подписки Xbox Game Pass

Американская корпорация Microsoft с 1 августа в большинстве стран поднимет стоимость консоли Xbox Series X, а с 6 июля (для новых пользователей) — подписки Xbox Game Pass. Изменение цены консоли не коснется США, Японии, Бразилии, Колумбии и Чили, а подписка не подорожает в Швейцарии, Норвегии, Дании, Саудовской Аравии и Чили.

Цена Xbox Series X вырастет в Европе с €500 до €550, в Великобритании — с £450 до £480. Стоимость Xbox Series X повысится до уровня PlayStation 5, которая выросла в цене в августе 2022 года. Подписки Xbox Game Pass Ultimate и Xbox Game Pass подорожают соответственно до $17 и $11 (ранее они стоили $15 и $10). Цена подписки Xbox Game Pass повышается впервые с момента запуска сервиса в 2017 году.

Цена на PC Game Pass не изменится. Для существующих подписчиков Game Pass цена вырастет с 13 августа (в Германии — с 13 сентября). В компании утверждают, что повышение цены не связано со сделкой по приобретению Activision Blizzard.

Ранее Microsoft представила новую версию консоли Xbox Series S в черном цвете и с SSD-накопителем на 1 ТБ, а также сделала доступными Xbox Game Pass еще в 40 странах, включая государства Прибалтики, Восточной Европы (Хорватия, Сербия, Словения, Молдавия, Украина и др.), а также Закавказья (Грузия).

Евгений Федуненко