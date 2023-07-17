Движение по Крымскому мосту перекрыто из-за ЧП

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145 опоры со стороны Краснодарского края. Из-за данной ситуации мост перекрыт, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. В результате поисшествия погибла семейная пара из Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В связи со сложившейся ситуацией, прошу жителей и гостей Краснодарского края не планировать проезд через Крымский мост. Если поездка необходима, выбирайте альтернативный маршрут через новые регионы России»,— написал в своем Telegram-канале глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Что конкретно произошло на Крымском мосту власти пока не сообщают. Сергей Аксенов также написал, что о причинах происшествия дополнительно сообщат правоохранительные органы.

Железнодорожное сообщение по мосту запустят до 09:00, написал глава Крыма.

Анастасия Назарова