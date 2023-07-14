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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Финляндии призвала не рассматривать помощь Украине как благотворительность

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что странам Запада необходимо избегать сравнения финансовой и военной поддержки Украины с благотворительностью. Так она прокомментировала слова министра обороны Великобритании, заявившего, что вместо критики Украине стоит поблагодарить Запад за поставки.

Элина Валтонен

Элина Валтонен

Фото: Lehtikuva/ Jussi Nukari, Reuters

Элина Валтонен

Фото: Lehtikuva/ Jussi Nukari, Reuters

«Нам на Западе нужно понять, что, очевидно, это не благотворительность, потому что Украина борется за нас. Они борются за нашу свободу и архитектуру европейской безопасности»,— сказала госпожа Валтонен в интервью Financial Times.

Накануне начала саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский заявил о «беспрецедентном и абсурдном» нежелании стран-участниц пригласить страну в альянс. Вслед за этим Бен Уоллес заявил, что странам Запада хотелось услышать слова благодарности за поставки оружия и техники, которые зачастую даются тяжело. «Знаете ли, мы не Amazon»,— сказал он тогда. WP и NYT писали, что критикой украинского президента была возмущена и американская делегация.

Владимир Зеленский позднее сказал, что Украина всегда благодарила своих союзников, и попросил Бена Уоллеса уточнить, как именно нужно сказать спасибо. На следующий день, 13 июля, украинский президент в видеообращении на 8 минут поблагодарил западных партнеров 47 раз.

Об итогах саммита — в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Лусине Баласян

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