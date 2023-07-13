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NYT: Зеленский угрожал не прийти на первое заседание совета Украина—НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский угрожал не прийти на первое заседание совета Украина—НАТО, сообщил источник The New York Times (NYT). Мероприятие прошло накануне, 12 июля, во второй день саммита Североатлантического альянса.

Как отмечает американская газета, господин Зеленский и его сторонники в Центральной Европе хотели большего, чем было заявлено в итоговом коммюнике саммита НАТО. Президент был возмущен тем, что альянс ставит Украине условия даже для получения приглашения стать членом НАТО. В первый день саммита он написал твит, где назвал это беспрецедентным и абсурдным. Источник The New York Times, как и ранее собеседник The Washington Post, сообщил, что этот пост привел в ярость американскую делегацию.

Совет Украина—НАТО был создан на саммите Североатлантического альянса накануне, 12 июля. Ранее такой орган существовал только с Россией, с Украиной у НАТО была только совместная комиссия. Созыв заседания комиссии могло заблокировать любое государство альянса. Созыв совета заблокировать нельзя.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Саммит НАТО

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Слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент США Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Украины Владимир Зеленский и заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время саммита

Слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент США Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Украины Владимир Зеленский и заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время саммита

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент США Джо Байден (слева) и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель

Президент США Джо Байден (слева) и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (слева) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (слева) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Государственные флаги в зале заседаний

Государственные флаги в зале заседаний

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Американский президент Джо Байден (слева) и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время саммита

Американский президент Джо Байден (слева) и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время саммита

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министры Бельгии и Канады Александр Де Кроо (в центре) и Джастин Трюдо

Премьер-министры Бельгии и Канады Александр Де Кроо (в центре) и Джастин Трюдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (слева) и глава МИД Германии Анналена Бербок

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (слева) и глава МИД Германии Анналена Бербок

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президенты США и Украины Джо Байден (слева) и Владимир Зеленский на пресс-конференции

Президенты США и Украины Джо Байден (слева) и Владимир Зеленский на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон

Слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

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Владимир Зеленский во время пресс-конференции

Владимир Зеленский во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) с супругой Еленой Зеленской (вторая слева) и президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене перед началом торжественного приема в президентском дворце

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) с супругой Еленой Зеленской (вторая слева) и президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене перед началом торжественного приема в президентском дворце

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с супругой Ким Кун Хи

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с супругой Ким Кун Хи

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Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит Макрон

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Госсекретарь США Энтони Блинкен (второй слева) и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (второй слева) и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент США Джо Байден

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Литвы Гитанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и премьер-министр Португалии Антониу Кошта

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и премьер-министр Португалии Антониу Кошта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в центре) на саммите НАТО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в центре) на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир (слева)

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Словакии Зузана Чапутова перед началом саммита НАТО

Президент Словакии Зузана Чапутова перед началом саммита НАТО

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Президент Чехии Петр Павел (справа)

Президент Чехии Петр Павел (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (слева)

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (слева)

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Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (в центре) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес (справа) перед началом саммита НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (в центре) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес (справа) перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (справа) и премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита НАТО

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (справа) и премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вильнюс перед началом саммита НАТО

Вильнюс перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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Слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент США Джо Байден, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Украины Владимир Зеленский и заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время саммита

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент США Джо Байден (слева) и премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (слева) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Государственные флаги в зале заседаний

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Американский президент Джо Байден (слева) и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время саммита

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министры Бельгии и Канады Александр Де Кроо (в центре) и Джастин Трюдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (слева) и глава МИД Германии Анналена Бербок

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президенты США и Украины Джо Байден (слева) и Владимир Зеленский на пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Владимир Зеленский во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) с супругой Еленой Зеленской (вторая слева) и президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой Науседене перед началом торжественного приема в президентском дворце

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с супругой Ким Кун Хи

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой Брижит Макрон

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Госсекретарь США Энтони Блинкен (второй слева) и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (слева) и президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Литвы Гитанас Науседа

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Польши Анджей Дуда (слева) и премьер-министр Португалии Антониу Кошта

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (в центре) на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр обороны Германии Борис Писториус (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Словакии Зузана Чапутова перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Чехии Петр Павел (справа)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (слева)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак (в центре) и министр обороны Великобритании Бен Уоллес (справа) перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо (справа) и премьер-министр Албании Эди Рама перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вильнюс перед началом саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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