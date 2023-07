NYT: Зеленский угрожал не прийти на первое заседание совета Украина—НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский угрожал не прийти на первое заседание совета Украина—НАТО, сообщил источник The New York Times (NYT). Мероприятие прошло накануне, 12 июля, во второй день саммита Североатлантического альянса.

Как отмечает американская газета, господин Зеленский и его сторонники в Центральной Европе хотели большего, чем было заявлено в итоговом коммюнике саммита НАТО. Президент был возмущен тем, что альянс ставит Украине условия даже для получения приглашения стать членом НАТО. В первый день саммита он написал твит, где назвал это беспрецедентным и абсурдным. Источник The New York Times, как и ранее собеседник The Washington Post, сообщил, что этот пост привел в ярость американскую делегацию.

Совет Украина—НАТО был создан на саммите Североатлантического альянса накануне, 12 июля. Ранее такой орган существовал только с Россией, с Украиной у НАТО была только совместная комиссия. Созыв заседания комиссии могло заблокировать любое государство альянса. Созыв совета заблокировать нельзя.

Леонид Уварчев