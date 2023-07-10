Маск предположил, что Украина потеряет больше территорий при провале наступления

Илон Маск допускает потерю Киевом территорий в случае неуспеха в контрнаступлении. Об этом он написал в своем Twitter (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters

«Если украинское наступление потерпит неудачу с большими потерями, российская контратака захватит гораздо больше территории. Поэтому не было крупного наступления»,— написал владелец Twitter.

По его мнению, российские и украинские солдаты «гибнут в окопах почти без территориальных завоеваний». Какая бы стороны не перешла на наступление на укрепленные оборонительные позиции – она «потеряет гораздо больше солдат». Он отмечает, что Россия превосходит Украину в численности войск в соотношении 4:1, поэтому «выиграла бы войну на истощение, даже если бы потери были равными».

Бизнесмен неоднократно высказывался о боевых действий на Украине. В июне он согласился с мнением американского бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что «с каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей»

По информации Минобороны РФ, украинские войска начали контрнаступление 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинская армия двигается «медленнее, чем хотелось бы». На этом фоне Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас украинская армия больше всего нуждается в артиллерийских снарядах и бронетехнике.

США 7 июля объявили о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. Президент США Джо Байден заявлял, что решение далось ему трудно. Решение раскритиковали многие правозащитники, союзники США и демократы в Конгрессе. Американские власти признают, что применение кассетных снарядов несет риски для мирного населения, поэтому откладывали решение об их передаче.

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Полина Мотызлевская