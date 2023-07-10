Посольство РФ считает слова Кирби о поставках кассетных боеприпасов признанием в преступлениях

Посольство России в США считает, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признался в военных преступлениях Вашингтона на Украине. Господин Кирби в интервью ABC News заявлял, что поставка кассетных боеприпасов принесет меньше последствий для гражданского населения, чем российские атаки. Российские власти неоднократно заявляли, что военные не наносят удары по гражданской инфраструктуре.

«Чиновник де-факто признался в совершении США военных преступлений в ходе украинского конфликта. Открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане. В извращенном представлении сотрудника Белого дома, это приносит "меньший вред", нежели действия России»,— говорится в комментарии посольства в Telegram. По мнению российских дипломатов, логика Белого дома сводится к тому, что «хуже уже не будет».

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. Они разбрасываются по большой площади при подрыве кассеты в воздухе. Часть из них не взрывается и остается лежать в земле, представляя угрозу на долгое время. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединись 111 стран. Конвенцию не подписали РФ, Украина, США и Китай.

США 7 июля объявили о решении поставить Украине кассетные боеприпасы. Белый дом назвал это «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов». Президент США Джо Байден заявлял, что решение далось ему трудно. Решение раскритиковали многие правозащитники, союзники США и демократы в Конгрессе.

Подробнее — в материале «Ъ» «А кассетные Байден припас».

Леонид Уварчев