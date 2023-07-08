Конгрессмены выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов

19 американских конгрессменов раскритиковали решение администрации президента США Джо Байдена передать Украине кассетные боеприпасы. Члены Конгресса объяснили свою позицию угрозами безопасности гражданского населения, передает NBC.

Бомбовые кассеты могут содержать сотни отдельных боеприпасов. Они разбрасываются по большой площади при подрыве кассеты в воздухе. Часть из них не взрывается и остается лежать в земле, представляя угрозу на долгое время. В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединись 111 стран. Конвенцию не подписали РФ, Украина, США и Китай.

О соответствующем заявлении вслед за объявлением решения сообщила член Палаты представителей Конгресса США Ильхан Омар. В заявлении она утверждает, что использование кассетных боеприпасов противоречит международному праву. По ее словам, США не должны участвовать в подобных действиях, если собираются занять лидерскую позицию в вопросе прав человека.

«Мы можем поддержать народ Украины в его борьбе за свободу, а также противостоять нарушениям международного права»,— говорится в заявлении. При этом уточняется, что жертвами боеприпасов «почти исключительно» станут мирные жители Украины.

В заявлении конгрессменов говорится, что решение Белого дома подрывает мировое лидерство Соединенных Штатов. «Это подчеркивает необходимость дальнейшей работы по оказанию давления на США для присоединения к международному сообществу и запрету использования кассетных боеприпасов»,— утверждают конгрессмены.

Белый дом, анонсируя поставки кассетных боеприпасов, назвал это промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов. Джо Байден заявил, что они необходимы ВСУ для контрнаступления. Решение также осудили демократы.

Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что Белый дом проигнорировал позицию своих союзников, генсека ООН Антониу Гутерриша, правозащитников, законодателей и экспертов. При этом Минобороны Украины объяснило, что кассетные боеприпасы необходимы для освобождения «временно оккупированных территорий».

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