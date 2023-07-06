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Коммерсантъ FM
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В Шебекино детские сады могут начать работу в дежурном режиме с 10 июля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что с понедельника, 10 июля, детские сады в городе Шебекино начнут работу в дежурном режиме.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Окончательное решение будет принято в понедельник в зависимости от оперативной обстановки. «Предприятия, слава богу, возвращаются к своей нормальной работе, и, конечно, дежурные группы должны заработать. Все зависит от оперативной обстановки, пока, еще раз повторюсь, по плану с понедельника откроем работу дежурных групп в детских садах»,— заявил господин Гладков.

В связи с сокращением количества атак со стороны Украины на приграничный Шебекинский городской округ в нем начались восстановительные работы. К 1 августа в городе, который в пик напряженности в июне принимал на себя 850 снарядов в сутки, планируется восстановить пострадавшие крыши и окна в домах. На данный момент в городе ведутся работы на 142 из 729 поврежденных объектов.

Ранее Вячеслав Гладков оценил стоимость восстановительных работ, необходимых региону, более чем в 20 млрд руб. Из-за продолжающихся атак в регионе повышен уровень террористической опасности и действует режим среднего уровня реагирования.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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