Bloomberg узнало о намерениях национализировать бывший «Альфа-банк Украина»

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что в середине июля власти Украины планируют национализировать Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»), бенефициарами которого являются российские миллиардеры Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.

Подготовка к национализации «Альфа-банка Украина», по данным украинского издания «Страна», началась еще в 2022 году, когда банк получил новое название — Sense Bank. Существующих норм закона для национализации было недостаточно — кредитная организация не нарушала введенных Нацбанком нормативов. В связи с этим украинским парламентариям пришлось разрабатывать и принимать специальный законопроект.

Собеседник Bloomberg, близкий к собственникам Sense Bank, сказал, что руководство организации будет оспаривать любую национализацию, в том числе в международных судах, чтобы защитить инвестиции и уменьшить убытки.

5 июля украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах компаний ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited, которым принадлежит 100% акций Sense Bank.

Ранее сообщалось, что бывшим «Альфа-банком Украина» заинтересовалась польская Grupa Polsat Plus, которой владеет богатейший бизнесмен Польши Зигмунт Солож. Однако готовящаяся украинскими властями национализация Sense Bank не позволит российским акционерам продать ему банк.

Sense Bank — один из системно важных украинских банков, он занимает 11-е место в стране по размеру активов. Контролировать всю операционную деятельность банка в случае его национализации будет Национальный банк Украины (финансовый регулятор страны).

Александр Кислов