Зеленский ввел санкции против структур Альфа-групп

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на десять лет в отношении 18 компаний, зарегистрированных в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах. Среди прочего в санкционный список внесены акционеры российского Альфа-банка и структур группы.

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Фото: Viacheslav Ratynskyi, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Viacheslav Ratynskyi, Reuters

Так, ограничение введены против люксембургской ABH Holdings SA, а также кипрских ABH Financial Limited, ABH Ukraine Limited и российской «АБ Холдинг» и «Альфастрахование». Также в список внесена зарегистрированная на Британских Виргинских островах Alfa Capital Holdings Limited.

ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited принадлежит 100% акций Sense Bank (прежнее название — Альфа-банк Украина). Через эти компании банком владеют российские бизнесмены Андрей Косогов, Михаил Фридман и Петр Авен.

Санкции подразумевают блокировку имеющихся на Украине активов, невозможность выведения капиталов за пределы страны, запрет на увеличение уставного капитала предприятий, в которых иностранные резиденты владеют 10% или более капитала.

В конце марта Нацбанк Украины признал репутацию ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited небезупречной. Это позволит украинским властям в перспективе национализировать Sense Bank и отнимет у российских акционеров, попавших под санкции Запада и Украины, возможность распоряжаться акциями кредитной организации.

В мае Русская служба BBC со ссылкой на заявление члена совета директоров ABH Holdings Эндрю Бакстера сообщила, что люксембургская компания готовится выйти из российских активов. В феврале Владимир Зеленский ввел санкции сроком на десять лет против топ-менеджеров Альфа-банка Владимира Соколова, Алексея Чухлова, Ивана Пяткова, Владимира Воейкова.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян