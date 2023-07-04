Минтранс предложил штрафовать водителей электросамокатов за нарушение ПДД

Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в КоАП штрафов для пользователей электросамокатами за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Соответствующее письмо ведомство направило в адрес депутата от Александра Якубовского («Единая Россия»).

Действующая редакция КоАП предусматривает наказание только для велосипедистов и «других лиц» — участников дорожного движения. Однако из-за неточности этой формулировки водителям самокатов нередко удается избежать штрафов, обращают внимание «Известия». Кроме того, максимальное наказание не превышает 1,5 тыс. руб.

Издание со ссылкой на источник в Минтрансе пишет, что поправки в кодекс позволят рассматривать лиц, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), как полноценных участников дорожного движения, наравне с водителями и пешеходами.

Ранее с предложением ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч и запретить их проезд по пешеходным улицам депутаты «Единой России» уже обращались в Минтранс и МВД. По их мнению также необходимо ввести запрет на пользование этими средствами передвижения людям до 18 лет.

С 1 марта вступили в силу изменения в ПДД, согласно которым электросамокаты и моноколеса теперь считаются средствами индивидуальной мобильности. Разгоняться на них запрещено быстрее 25 км/ч, выезжать на край проезжей части позволяется только при достижении 14-летнего возраста. Поездка по тротуару допускается только при отсутствии любой другой инфраструктуры (например, велодорожки). Штрафы за нарушение новых ПДД варьируются от 500 руб. до 1,5 тыс. руб. В Москве, по данным ГИБДД, с апреля зафиксировано 37 ДТП с электросамокатами.

О том, какие ограничения в отношении использования СИМ предлагают власти, — в материале «Ъ FM» «Электросамокатам закручивают гайки».

Милена Костерева