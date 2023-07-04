Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минтранс предложил штрафовать водителей электросамокатов за нарушение ПДД

Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в КоАП штрафов для пользователей электросамокатами за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Соответствующее письмо ведомство направило в адрес депутата от Александра Якубовского («Единая Россия»).

Действующая редакция КоАП предусматривает наказание только для велосипедистов и «других лиц» — участников дорожного движения. Однако из-за неточности этой формулировки водителям самокатов нередко удается избежать штрафов, обращают внимание «Известия». Кроме того, максимальное наказание не превышает 1,5 тыс. руб.

Издание со ссылкой на источник в Минтрансе пишет, что поправки в кодекс позволят рассматривать лиц, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), как полноценных участников дорожного движения, наравне с водителями и пешеходами.

Ранее с предложением ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч и запретить их проезд по пешеходным улицам депутаты «Единой России» уже обращались в Минтранс и МВД. По их мнению также необходимо ввести запрет на пользование этими средствами передвижения людям до 18 лет.

С 1 марта вступили в силу изменения в ПДД, согласно которым электросамокаты и моноколеса теперь считаются средствами индивидуальной мобильности. Разгоняться на них запрещено быстрее 25 км/ч, выезжать на край проезжей части позволяется только при достижении 14-летнего возраста. Поездка по тротуару допускается только при отсутствии любой другой инфраструктуры (например, велодорожки). Штрафы за нарушение новых ПДД варьируются от 500 руб. до 1,5 тыс. руб. В Москве, по данным ГИБДД, с апреля зафиксировано 37 ДТП с электросамокатами.

О том, какие ограничения в отношении использования СИМ предлагают власти, — в материале «Ъ FM» «Электросамокатам закручивают гайки».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...