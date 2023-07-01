Медведев в обращении к Макрону: пора встать на сторону Франции

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в посте в Twitter обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону на французском языке. Он призвал его перейти «на сторону Франции» и ее граждан, а не Украины.

«Макрон неоднократно говорил, что он на стороне Украины. Возможно, пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции. Деньги, потраченные впустую на оружие для банды наркомана Зеленского, могли бы пригодиться простым французам»,— написал господин Медведев (перевод по «РИА Новости»).

Дмитрий Медведев обратился к Эмманюэлю Макрону на фоне массовых протестов во Франции. Они начались 27 июня после смерти 17-летнего подростка в Нантере: полицейские застрелили его, заявив, что тот отказался выполнять их требования. Обвиняемый в убийстве подростка уже арестован.

За минувшую ночь на протестах задержали около 1,3 тыс. человек, ранены полицейские и жандармы. Власти отменили массовые мероприятия в нескольких городах, потребовали ограничить движение общественного транспорта. На улицах развернули бронетехнику. 30 июня Эмманюэль Макрон покинул заседание Европейского совета, чтобы провести антикризисное совещание.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».

Лусине Баласян