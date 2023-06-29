Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 29 июня

10:05. Жителям села Дроновка Грайворонского горокруга Белгородской области приходят уведомления РСЧС об обстреле.

09:27. Арбитражный суд Липецкой области исключил из конкурсной массы банкротящейся жительницы региона единовременную выплату за гибель ее сына в СВО.

09:23. Сегодня сразу две посылки совокупным весом 3 т отправляется из Орла на Лисичанское направление, сообщили в горадминистрации. Сопровождать их к местам дислокации мотострелкового и саперного батальонов, где службу несут жители Орловской области, будет мэр Орла Юрий Парахин.

09:20. РСЧС: ведется обстрел села Новая Таволжанка Шебекинского горокруга Белгородской области.

09:04.За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 32 снаряда, разрушений и пострадавших нет — губернатор Вячеслав Гладков.

08:34. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсетях о сокращении количества пунктов выдачи гуманитарной помощи в облцентре: «В пунктах выдачи гуманитарной помощи, которые расположены в Белгороде, на сегодняшний день сократился поток желающих получить помощь, и мы с понедельника сократим их численность до двух. Оставим в “Космосе” и ЦМИ. ТЦ “5 звезд” и КЦ “Октябрь” с понедельника закроются».

08:31. Более 10% от общей численности жителей белгородского Шебекина уже вернулись в свои дома, сообщил на своей странице «Вконтакте» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

07:37. В ходе СВО погибли еще один житель Курской области — старший сержант контрактной службы Михаил Куляев, сообщили в облправительстве. Также там рассказали и гибели рядового контрактной службы 23-летнего Станислава Золотухина из Ульяновской области, который по желанию родственников и близких будет захоронен на гражданском кладбище в деревне Ярославка Хомутовского района.

02:56. Секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что хотел бы более быстрого темпа контрнаступления украинских войск.

00:01. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу» рассказал о наличии неподтвержденной информации, согласно которой США дали указание Украине не пользоваться ситуацией с ЧВК «Вагнер» для организации диверсий на территории РФ.