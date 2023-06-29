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Арбитражный суд Липецкой области исключил из конкурсной массы банкротящейся жительницы региона единовременную выплату за гибель ее сына в СВО

Арбитражный суд Липецкой области вынес определение об исключении из конкурсной массы жительницы региона, формируемой в деле о ее банкротстве, 5 млн руб. единовременной выплаты за гибель ее сына в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в суде.

Липчанка обратилась в суд с заявлением о самобанкротстве в августе 2022 года из-за 689 тыс. руб. долга перед банками. В ноябре ее заявление было удовлетворено, суд ввел в отношении нее процедуру реализации имущества. Об исключении социальной выплаты из конкурсной массы представитель должника ходатайствовал в мае 2023 года.

Валерия Розбот

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