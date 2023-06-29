Количество пунктов выдачи гуманитарной помощи в Белгороде сократится до двух

В Белгороде с понедельника, 3 июля, закроются два из четырех пунктов выдачи гуманитарной помощи. Об этом сообщил на своей странице «Вконтакте» губернатор Вячеслав Гладков. Решение сократить число пунктов выдачи гуманитарной помощи связано с уменьшением потока желающих эту помощь получить, пояснил глава региона.

«Оставим в “Космосе” и ЦМИ. ТЦ “5 звезд” и КЦ “Октябрь” с понедельника закроются. Завтра все четыре пункта работают в привычном режиме, в субботу-воскресенье, как и всегда, занимаемся распределением пришедшей гуманитарной помощи, даем возможность немножко отдохнуть волонтерам, а с понедельника “Космос” и ЦМИ заработают в плановом режиме»,— написал господин Гладков.

Пункты выдачи гуманитарной помощи работают в Белгороде с 16 июня. В них производится выдача девятикилограммовых продуктовых наборов тем, кто покинул свои дома в приграничных районах региона, но не проживает в ПВР. Также с 9 июня пострадавшие от обстрелов со стороны Украины жители Шебекинского и Грайворонского горокругов начали получать первые единоразовые выплаты в 10 тыс. руб. из федерального бюджета. Кроме того, с 15 июня беженцам начали выплачивать компенсации за частичную утрату имущества первой необходимости — каждому члену семьи по 50 тыс. руб.

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Мария Старикова