Беглов: мы не сдали и защитили Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил в Мариинском дворце с благодарностью депутатам городского парламента и чиновникам. По его словам, им удалось «защитить город» и «не сдать его».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Беглов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Беглов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Нам удалось главное — мы не сдали город, сумели его защитить. В городе сегодня устойчивая политическая обстановка и устойчивое экономическое развитие. Об этом говорят факты. У нас нет дрязг в настоящий момент. А те трудные дни, которые пришлось нам пережить, еще раз показывают, что наша деятельность направлена на развитие Петербурга, на поддержку президента»,— рассказал он во время подписания плана законодательной работы заксобрания и Смольного на следующую сессию парламента.

Господин Беглов также добавил, что бюджет Санкт-Петербурга сейчас составляет 1,163 трлн руб. По его словам, если бы город «не защитили», то структуру городского хозяйства занял бы «грязный бизнес». В начале последнего заседания заксобрания спикер Александр Бельский тоже поблагодарил депутатов и чиновников. Господин Бельский заявил, что они работали «все как один», а «родину хотели разорвать на части».

23 июня Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны России в ударах по тыловым лагерям ЧВК, а затем объявил «марш справедливости» против «тех, кто уничтожает русских солдат». Утром 24 июня «ЧВК Вагнер Центр» на Зольной улице в Санкт-Петербурге оцепили силовики, там прошли разыскные мероприятия. По данным СМИ, возле петербургской гостиницы «Трезини» также была найдена «Газель», наполненная коробками с деньгами. Пресс-служба Евгения Пригожина подтвердила информацию о деньгах и заявила, что силовики их изъяли. В понедельник, 26 июня, «ЧВК Вагнер Центр» объявил о продолжении работы в Санкт-Петербурге.

Подробнее о выступлении ЧВК «Вагнер» — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Полина Пучкова, Санкт-Петербург