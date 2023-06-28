Резников заявил о наличии у Украины резервов с танками и бронетехникой НАТО

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что у вооруженных сил страны существуют резервы с современными танками и бронетехникой НАТО, которые пока не были задействованы в контрнаступлении. Когда их планируется начать использовать на поле боя, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman, Reuters Фото: Yves Herman, Reuters

В интервью британской газете Financial Times (FT) господин Резников рассказал, что на данный момент в рамках контрнаступлениия ВСУ еще не задействованы «несколько бригад», бойцы которых прошли обучение в западных странах. Эти подразделения, как пояснил украинский министр обороны, оснащены поставленной Западом военной техникой (в том числе танками и бронемашинами).

По словам Алексея Резникова, основные события контрнаступления ВСУ еще впереди. «Когда это (главное событие контрнаступления.— "Ъ") произойдет, вы все это увидите. Все всё увидят»,— добавил он в разговоре с журналистами FT.

9 июня президент России Владимир Путин заявил о том, что масштабное наступление армии Украины уже началось, однако украинские военные не имели успеха ни на одном из направлений линии фронта. Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что военные Украины в ходе контрнаступления встречают очень серьезное сопротивление, но охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную». В Минобороны Украины призывали не измерять наступление «пройденными километрами».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов