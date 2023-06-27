Кадыров заявил о предотвращении прорыва диверсантов к двум селам в Белгородской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» артиллерийским огнем предотвратили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в Белгородскую область в направлении сел Щетиновка и Богун-Городок.

«Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага. Так происходит каждый раз, когда враг пытается приблизиться к оборонительным линиям»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram.

Глава Чечни заявил, что в планировании удара по бойцам ДРГ принимали участие начальники отделов МВД РФ по Курчалоевскому и Шатойскому районам республики Рустам Агуев и Гайрбек Делимханов.

13 июня Рамзан Кадыров заявил, что бойцы чеченского спецназа «Ахмат» будут защищать приграничные территории Белгородской области по договоренности с главой региона Вячеславом Гладковым. Глава республики говорил, что чеченские бойцы будут заниматься предотвращением вылазок украинских диверсантов на приграничных территориях России.

15 июня депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов сообщил, что бойцы «Ахмата» приступили к работе в Белгородской области. 19 июня Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы начали дежурство на КПП «Грайворон» на российско-украинской границе в Белгородской области.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов