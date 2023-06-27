Облизбирком может организовать экстерриториальные участки для находящихся в зоне спецоперации воронежцев

Избирательная комиссия Воронежской области рассматривают возможность организовать участки «для воронежцев, которые будут обладать дополнительной возможностью принять участие в выборах губернатора региона». Об этом «Ъ» рассказал глава комиссии Илья Иванов.

Речь может идти о создании экстерриториальных (то есть за границами своих избирательных округов) участков, на которых смогут голосовать жители региона, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции. Эту возможность избиркомы получили благодаря поправкам к выборному законодательству, которые появились в мае 2023 года. Особенности и порядок образования таких участков и проведения на них голосования установит Центризбирком.

Илья Иванов не уточнил, идет ли речь именно об участках в зоне спецоперации. Источники «Ъ» в облправительстве рассказали, что в зоне спецоперации для воронежских военных будут созданы участки для голосования. Однако в облизбиркоме отмечают, что говорить о завершенности проекта пока рано.

Выборы губернатора Воронежской области пройдут 10 сентября. Также в регионе впервые будет применено дистанционное электронное голосование — отдать свой голос на портале vybory.gov.ru и в мобильном приложении можно будет с 8 по 10 сентября.

С кандидатами определились пять партий. «Единая Россия» выдвинула на второй срок действующего губернатора Александра Гусева, КПРФ — главу обкома Андрея Рогатнева, СРЗП — волонтера и председателя совета воронежского отделения «Молодежь "Справедливой России"» Ярослава Тарасова, ЛДПР — координатора отделения и руководителя фракции партии в облдуме Павла Большова 6068375, «Родина» — председателя реготделения Игоря Борисова.

Подробнее о возможной организации выборов читайте в материале «Ъ» «Регионы придут к СВОим избирателям».

Иван Недокопов

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