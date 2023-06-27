Наследный принц Саудовской Аравии поддержал действия Путина во время мятежа

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Пресс-служба Кремля уточнила, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. В ходе переговоров наследный принц Саудовской Аравии поддержал действия российского президента при мятеже ЧВК «Вагнер» 24 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В связи с событиями в России 24 июня Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразил поддержку предпринятых российским руководством мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан»,— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, в ходе беседы президент России и наследный принц Саудовской Аравии обсудили некоторые вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-саудовского сотрудничества. Владимир Путин также просил передать поздравления с праздником Курбан-байрам всем жителям Саудовской Аравии.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву. Власти России сочли это вооруженным мятежом и возбудили уголовное дело. Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ему удалось договориться с Евгением Пригожиным. Бойцы ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин должен был уехать в Белоруссию. Уголовное дело об организации вооруженного мятежа было прекращено.

На фоне событий с Евгением Пригожиным Владимир Путин провел ряд телефонных с переговоров с иностранными коллегами, в том числе с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, президентами Турции и Казахстана Реджепом Таийпом Эрдоганом и Касым-Жомартом Токаевым. Все они выразили поддержку президенту России.

Милена Костерева