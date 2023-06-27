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Коммерсантъ FM
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Наследный принц Саудовской Аравии поддержал действия Путина во время мятежа

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Пресс-служба Кремля уточнила, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. В ходе переговоров наследный принц Саудовской Аравии поддержал действия российского президента при мятеже ЧВК «Вагнер» 24 июня.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В связи с событиями в России 24 июня Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд выразил поддержку предпринятых российским руководством мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан»,— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, в ходе беседы президент России и наследный принц Саудовской Аравии обсудили некоторые вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-саудовского сотрудничества. Владимир Путин также просил передать поздравления с праздником Курбан-байрам всем жителям Саудовской Аравии.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву. Власти России сочли это вооруженным мятежом и возбудили уголовное дело. Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что ему удалось договориться с Евгением Пригожиным. Бойцы ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин должен был уехать в Белоруссию. Уголовное дело об организации вооруженного мятежа было прекращено.

На фоне событий с Евгением Пригожиным Владимир Путин провел ряд телефонных с переговоров с иностранными коллегами, в том числе с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, президентами Турции и Казахстана Реджепом Таийпом Эрдоганом и Касым-Жомартом Токаевым. Все они выразили поддержку президенту России.

Милена Костерева

Фотогалерея

Попытка мятежа ЧВК «Вагнер»

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Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер»

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна военной техники на улице города

Колонна военной техники на улице города

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк в Ростове-на-Дону

Танк в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Ростова-на-Дону фотографируются на фоне военной техники

Жители Ростова-на-Дону фотографируются на фоне военной техники

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

Военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пассажиры на пригородном железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону во время временных ограничений в работе пригородного транспорта

Пассажиры на пригородном железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону во время временных ограничений в работе пригородного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Кристина Федичкина  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар на нефтебазе в Воронеже

Пожар на нефтебазе в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Алина Морозова

Военная техника на въезде в Москву

Военная техника на въезде в Москву

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улицах Ростова-на-Дону

Обстановка на улицах Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника в Ростове-на-Дону

Военная техника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна БТР в Ростове-на-Дону

Колонна БТР в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк на улицах Ростова-на-Дону

Танк на улицах Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улице в Ростове-на-Дону

Обстановка на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону

Ситуация в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Полиция на улице в Москве

Полиция на улице в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка в Ростове-на-Дону после объявления об уходе бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника покидает Ростов-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна военной техники на улице города

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Ростова-на-Дону фотографируются на фоне военной техники

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащие с гранатометом АГС-30 на стрелковой позиции из мешков с песком на съезде с МКАД в Ясенево

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пассажиры на пригородном железнодорожном вокзале в Ростове-на-Дону во время временных ограничений в работе пригородного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Кристина Федичкина  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар в Воронеже на нефтебазе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов  /  купить фото

Пожар на нефтебазе в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Алина Морозова

Военная техника на въезде в Москву

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Танк на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улицах Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военная техника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Колонна БТР в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Танк на улицах Ростова-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка на улице в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Ситуация в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Обстановка возле бизнес-центра ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге

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Полиция на улице в Москве

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Бронетехника в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Бронированный автомобиль в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Автомобили полиции в Ростове-на-Дону

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