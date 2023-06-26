Эмир Катара в разговоре с Путиным поддержал действия России во время мятежа «Вагнера»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Они обсудили двустороннее сотрудничество, также эмир «выразил поддержку действий российского руководства» в ситуации с ЧВК «Вагнер». Кремль заявил, что беседа прошла по инициативе катарской стороны.

«С обеих сторон отмечен высокий уровень российско-катарского сотрудничества, подтверждена взаимная заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах. В этом контексте дана позитивная оценка итогам состоявшегося на прошлой неделе визита в Россию Председателя Совета министров, Министра иностранных дел Катара Мухаммеда Бен Абдельрахмана Аль Тани»,— говорится в пресс-релизе.

Вечером 23 июня, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал «марш справедливости» на Москву и к утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. Ситуацию урегулировали вечером 24 июня: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Кремль обещал, что уголовное дело против господина Пригожина закроют. По данным «Ъ», этого пока не произошло.

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Лаура Кеффер