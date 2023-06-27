Лукашенко привел армию в полную боеготовность на фоне мятежа в России

Армия Белоруссии была приведена в полную боеготовность на фоне военного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе мероприятия, посвященного вручению генеральских погонов в Минске. Такое поручение он дал на фоне призывов беглой белорусской оппозиции выступить против российских военных в республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в этих сопливых Telegram-каналах не вякнул против. Ни одна семья, ни жены, ни дети, ни родственники — никто. Армия в течение полудня, все Вооруженные Силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность», — приводит слова Александра Лукашенко (цитата по «БЕЛТА»).

Господин Лукашенко отметил, что на фоне событий в соседней стране были опубликованы призывы со стороны оппозиции, которая проживает за рубежом. «Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий вооруженного мятежа»,— сказал президент.

По словам господина Лукашенко, жители Белоруссии восприняли недавние события в России близко к сердцу. «Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что отечество одно»,— поделился он.

Вечером 23 июня глава ЧВК Евгений Пригожин объявил о начале мятежа. К утру следующего дня вагнеровцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону и выступили на Москву. В этот же день экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, покинувшая республику, выступила с видеообращением и заявила о создании оперативного штаба.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Бойцы ЧВК развернули колонны и ушли в полевые лагеря, самолет Евгения Пригожина прилетел в Белоруссию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Полина Мотызлевская