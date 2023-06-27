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Коммерсантъ FM
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Лукашенко утверждает, что белорусская оппозиция тоже готовилась к мятежу

Выехавшие за границу белорусские оппозиционеры готовились реализовать «сценарий вооруженного мятежа», но произошел фальстарт, утверждает белорусский президент Александр Лукашенко. О ком именно идет речь, он не уточнил.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Беглые наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа": надо же отчитываться»,— сказал господин Лукашенко на вручении генеральских погон во Дворце независимости.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал «марш справедливости» на Москву, и к утру бойцы ЧВК заняли военные объекты Ростова-на-Дону. 24 июня экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, покинувшая республику, выступила с видеообращением и заявила о создании оперативного штаба. Ситуацию с ЧВК урегулировали к вечеру: бойцы ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин отправился в Белоруссию.

Подробности — в материале «Ъ» «А судьбы кто?».

Лаура Кеффер

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