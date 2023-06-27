Аксенов сообщил о повреждении железной дороги в Крыму

В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, пострадавших нет, а ремонтные работы ориентировочно займут от четырех до восьми часов.

«Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— написал господин Аксенов в Telegram.

В результате происшествия задерживается четыре поезда, сообщила пресс-служба минтранса Крыма. там подчеркнули, что все пассажиры будут доставлены на автобусах от станции Владиславовка до поселка Ленино и обратно.

18 мая в Крыму с рельсов сошло восемь вагонов с зерном. Причиной назвали «вмешательство посторонних лиц». 11 июня в Кировском районе Крыма снова повредили железнодорожное полотно. 21 июня была повреждена железная дорога возле Феодосии, власти также заявили о «вмешательстве посторонних» .

Лаура Кеффер