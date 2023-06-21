Ж/д пути под Феодосией были повреждены «вмешательством посторонних лиц»

Железнодорожные пути под Феодосией в Крыму были повреждены в результате «вмешательства посторонних лиц», сообщили в ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД). По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, повреждение путей — следствие взрыва.

По словам специалистов, железнодорожное полотно на перегоне Владиславовка—Айвазовская под Феодосией было выведено из строя минувшей ночью неизвестными. Движение восстановили сегодня, 21 июня, в первой половине дня. В 10:40 по дороге вновь пошли поезда.

«В результате инцидента было задержано два пригородных поезда сообщением Феодосия—Владиславовка. Все пассажиры доставлены в пункты назначения автобусами»,— уточнили в КЖД.

Александр Дремлюгин, Симферополь