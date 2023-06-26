Эрдоган: Турция надеется, что события в РФ приведут к справедливому миру на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в России. Он выразил надежду, что недавние события станут «новой вехой на пути к справедливому миру на Украине».

Турецкий президент также считает, что прекращение напряженности в России «предотвратило возникновение необратимых гуманитарных трагедий на украинском поле». Слова господина Эрдогана передает агентство «Анадолу».

Реджеп Тайип Эрдоган связывался с президентом РФ Владимиром Путиным днем 24 июня, во время мятежа частной военной компании «Вагнер». Он заявлял о готовности Анкары внести вклад в урегулирование ситуации.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Российские власти восприняли его действия как вооруженный мятеж и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Бойцы ЧВК пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщал, что его бойцы ушли в полевые лагеря. Сам основатель ЧВК должен уехать в Белоруссию. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении господина Пригожина и не преследовать мятежников.

Как на события в России отреагировали за границей — в материале «Ъ» «Мятеж нарушил безмятежность на Западе».

Леонид Уварчев