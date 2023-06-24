Эрдоган заявил Путину о готовности Турции внести вклад в урегулирование ситуации в России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары внести вклад в урегулирование ситуации в России. Об этом он заявил президенту Владимиру Путину во время телефонного разговора, когда лидеры двух стран обсудили последние события в РФ. Турецкий президент «выразил надежду на скорое и мирное разрешение процессов».

Господин Эрдоган выразил готовность Турции к посильному вкладу в скорейшее обеспечение спокойствия в РФ и подчеркнул важность сохранения здравомыслия в рамках принимаемых решений, заявили по итогам беседы в Управлении по связям администрации президента Турции. Выдержку из заявления приводит Anadolu.

В Турции в 2016 году также происходила попытка государственного переворота. Первым зарубежным лидером, с которым господин Путин провел разговор после начала ситуации с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, стал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова