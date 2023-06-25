Главные новости за 25 июня. Кубань, Крым, Адыгея

На автотрассах Краснодарского края сняли ограничения, введенные 24 июня, в том числе, запрет на выезд из региона в Ростовскую область по автотрассе М «Дон».

Автобусное сообщение между Москвой и курортами Краснодарского края возобновили в штатном режиме.

Из Ольгинки Туапсинского района в Ростовскую область выехали автобусы с детьми, отдыхавшими в детском лагере «Шахтинский текстильщик». Ранее детей оставили в здравнице в связи с ограничениями на выезд, введенными 24 июня.

В Севастополе начали проверку законности возведения глэмпингов на территории заповедника Ласпи. В СКР поступило сообщение о том, что модульные отели установлены на сваях над обрывом, где регулярно происходят обвалы и оползни.

Украинская ассоциация футбола обратилась в ФИФА и УЕФА с просьбой исключить из международных организаций Российский футбольный союз, выдавший ранее аттестаты Футбольной национальной лиги крымским клубам.

В Судаке сгорело летнее кафе, располагавшееся на набережной курорта. Огонь уничтожил 400 кв.м. постройки. Жертв и пострадавших нет.

В Крыму 26 июня объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидают сильные ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра.

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