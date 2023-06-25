В Крыму начали проверку по факту пожара в кафе на набережной Судака

В Крыму начали проверку обстоятельств пожара в кафе на набережной Судака. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 24 июня в 21:55. Прибывшие на место пожарные установили, что пожар распространился на площади 400 кв.м. в одноэтажном кафе. Угрозы перехода огня на другие здания не было. К тушению привлекли 69 человек и 15 единиц техники.

Причины и обстоятельства пожара выясняют сотрудники правоохранительных органов. Сведений о погибших и пострадавших нет.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram