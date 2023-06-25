В Крыму начали проверку по факту пожара в кафе на набережной Судака

В Крыму начали проверку обстоятельств пожара в кафе на набережной Судака. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма
Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 24 июня в 21:55. Прибывшие на место пожарные установили, что пожар распространился на площади 400 кв.м. в одноэтажном кафе. Угрозы перехода огня на другие здания не было. К тушению привлекли 69 человек и 15 единиц техники.
Причины и обстоятельства пожара выясняют сотрудники правоохранительных органов. Сведений о погибших и пострадавших нет.
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