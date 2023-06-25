Из Ольгинки в Ростовскую область выехали автобусы с детьми, которых оставили на курорте 24 июня

Из курортного поселка Ольгинка Туапсинского района в Ростовскую область выехали 600 детей, выезд которых приостановили 24 июня. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Детей разместили в санатории «Шахтинский текстильщик». Они были обеспечены питанием и медобслуживанием. До этого они отдыхали в здравнице, а 24 июня должны были вернуться домой в Ростовскую область. Однако выезд из Краснодарского края в соседний регион был ограничен 24 июня. Утром 25 июня ограничения сняли. Запрет продолжает действовать на территории Московской и Тульской областях.

Автобусное сообщение между Москвой и курортами Кубани также возобновили согласно расписанию.

Анастасия Донскова

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