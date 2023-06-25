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В Крыму объявили штормовое предупреждение на 26 июня из-за ливней, гроз и града

В Крыму 26 июня ожидаются ливневые дожди, грозы и град, в связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в течение всего дня. Скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду. В управлении отметили, что в данных условиях возрастают риски возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах, объектах ЖКХ и энергетики.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач»,— говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Анастасия Донскова

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