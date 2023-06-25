На Кубани сняли все ограничения движения на автотрассах

На автотрассах Краснодарского края сняли ограничения, введенные ранее. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Ранее ограничения были связаны с въездом в Ростовскую область с территории Кубани по автотрассе М-4 «Дон». Доступ в регион был также ограничен со стороны Ставропольского края, Воронежской и Волгоградской области.

В Кущевском районе действовал альтернативный маршрут проезда по направлению в Ростов-на-Дону, который миновал федеральную автодорогу.

Анастасия Донскова

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