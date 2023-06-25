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Автобусные рейсы из Москвы на курорты Кубани возобновят по расписанию

Пассажирские автобусы из Москвы на курорты Краснодарского края возобновят движение по расписанию. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Первый рейс запланирован на 10:00. Автобусы отправятся из столицы в Анапу и Геленджик.

«Как долго они будут находиться в пути с учетом ограничений движения на М-4 «Дон», на автостанции уточнить не смогли»,— говорится в сообщении.

Ранее туроператоры стали объявлять об отмене автобусных туров на юг России. В Краснодарском крае 24 июня действовали ограничения на выезд в Ростовскую область. Запрет сняли утром 25 июня. Ограничения продолжают действовать в Московской и Тульской областях.

Анастасия Донскова

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