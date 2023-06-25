Путин и Лукашенко утром 25 июня вновь провели телефонные переговоры

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры утром 25 июня, сообщила пресс-служба белорусского президента. Вчера, 24 июня, у них состоялось два телефонных разговора. В тот день Александр Лукашенко по просьбе Владимира Путина вел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, поднявшим военный мятеж. Один из итогов переговоров — господин Пригожин должен был отправиться в Белоруссию. Со вчерашнего вечера о его местонахождении не сообщалось.

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