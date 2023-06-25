Пресс-служба: Пригожин пока не вышел на нормальную связь

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пока не на связи, сообщила пресс-служба предпринимателя телеканалу RTVI. О его местоположении ничего не известно. В последний раз основателя ЧВК видели, когда он покидал Ростов-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи»,— сообщила пресс-служба телеканалу.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «маршем справедливости» на Москву. 24 июня бойцы его компании блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону. Минобороны назвало заявления господина Пригожина «информационной провокацией». ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК мятежом и предательством.

На этом фоне проводились переговоры об урегулировании ситуации с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко. По их итогам российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа. Предприниматель должен отправиться в Белоруссию. Бойцы ЧВК «Вагнер», по заверению господина Пригожина, разворачивают колонны и уходят в полевые лагеря.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Эрдни Кагалтынов