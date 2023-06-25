Главные новости к утру 25 июня

Ситуация вокруг мятежа ЧВК «Вагнер» была урегулирована при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы уходят в полевые лагеря. Сам основатель ЧВК, как сообщил Кремль, должен будет уехать в Белоруссию. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении господина Пригожина и не преследовать мятежников. Об урегулировании

ЧВК «Вагнер» освободила взятые под контроль объекты в Ростове-на-Дону. Бойцы вышли из города, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Мятеж привел к передислоцированию чеченских подразделений, следует из сообщения ЧГТРК «Грозный». В Московский регион 24 июня были направлены 3 тыс. бойцов. В Ростов-на-Дону для «проведения контртеррористической операции против участников мятежа» отправили бойцов из зоны военной операции.

Пожар на нефтебазе в Воронеже потушен спустя 12 часов. Уничтожен резервуар на 5 тыс. кубометров с авиационным керосином на площади 800 кв. м. Причина пожара не раскрывается.

Все перекрытые из-за мятежа дороги вновь открыты, сообщил Росавтодор. Ограничения на разных дорогах вводились в Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской, Московской областях и других регионах.