Глава Пентагона обсудил ситуацию в РФ с коллегами из Британии, Канады, Польши, Франции и ФРГ

Министр обороны США Ллойд Остин созвонился по телефону с коллегами из Великобритании, Германии, Канады, Польши и Франции. Они обсудили ситуацию вокруг России.

«США продолжат тесную координацию с союзниками и партнерами по мере дальнейшего развития ситуации»,— говорится в сообщении Пентагона. Господин Остин заверил, что на фоне ситуации в РФ поддержка США Украины не изменится.

Президент США Джо Байден в субботу обсуждал ситуацию в РФ с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Великобритании Риши Сунаком. Госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с коллегами из Украины, Турции, G7 и Евросоюза. По информации Politico, американские чиновники в телефонных звонках «успокаивали» европейских коллег по поводу мятежа частной военной компании «Вагнер» в России и призывали к нейтралитету.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин проводил с вечера 23 июня «марш справедливости» на Москву, который российские власти признали вооруженным мятежом. Урегулировать ситуацию удалось ближе к ночи 24 июня. Бойцы компании освободили объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Об урегулировании — в материале «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Леонид Уварчев