Блинкен обсудил с Кулебой ситуацию в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он заверил, что на фоне событий в России поддержка Вашингтоном Киева не изменится.

«Госсекретарь Блинкен переговорил сегодня с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию в России»,— говорится в сообщении Госдепартамента. Господин Блинкен пообещал оставаться в координации с Киевом по ходу развития ситуации.

Энтони Блинкен провел телефонные переговоры по поводу ситуации в России также с коллегами из G7, Евросоюза и Турции. По информации Politico, американские чиновники в телефонных звонках «успокаивали» европейских коллег по поводу мятежа частной военной компании «Вагнер» в России и призывали к нейтралитету.

Урегулировать ситуацию вокруг мятежа ЧВК «Вагнер» удалось ближе к ночи 24 июня. Бойцы компании освободили объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Об урегулировании — в материале «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Леонид Уварчев