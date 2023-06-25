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Коммерсантъ FM
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Блинкен обсудил с Кулебой ситуацию в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он заверил, что на фоне событий в России поддержка Вашингтоном Киева не изменится.

«Госсекретарь Блинкен переговорил сегодня с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить ситуацию в России»,— говорится в сообщении Госдепартамента. Господин Блинкен пообещал оставаться в координации с Киевом по ходу развития ситуации.

Энтони Блинкен провел телефонные переговоры по поводу ситуации в России также с коллегами из G7, Евросоюза и Турции. По информации Politico, американские чиновники в телефонных звонках «успокаивали» европейских коллег по поводу мятежа частной военной компании «Вагнер» в России и призывали к нейтралитету.

Урегулировать ситуацию вокруг мятежа ЧВК «Вагнер» удалось ближе к ночи 24 июня. Бойцы компании освободили объекты в Ростове-на-Дону и ушли в полевые лагеря. Евгений Пригожин должен отправиться в Белоруссию. Российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа.

Об урегулировании — в материале «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Леонид Уварчев

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