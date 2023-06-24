Путин обсудил с Пашиняном последние события в России

Президент России Владимир Путин проинформировал премьер-министра Армении Никола Пашиняна о последних событиях в РФ. Об этом сообщает армянское правительство.

Хотя события в России являются ее внутренним делом, господин Пашинян хотел бы получить информацию о ситуации в дружественной стране, говорится в сообщении армянской стороны по итогам телефонного разговора. «Президент России проинформировал премьер-министра о последних событиях»,— сообщает правительство Армении.

Ранее господин Путин рассказал о происходящем президентам Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Турции Александру Лукашенко, Касым-Жомарту Токаеву, Шавкату Мирзиёеву и Реджепу Тайипу Эрдогану.

Позже пресс-служба господина Лукашенко сообщила, что президент Белоруссии провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным по просьбе российского коллеги. В результате была достигнута договоренность о недопустимости «развязывания кровавой бойни на территории России». Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за переговоры.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Сегодня, 24 июня, основатель ЧВК распорядился остановить марш.

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Мария Федотова