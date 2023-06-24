Военный отдел РПЦ: вооруженный мятеж не простит ни Бог, ни народ

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл обратился к основателю ЧВК «Вагнер» и его бойцам. Он призвал их остановиться, поскольку вооруженного мятежа Бог и народ ЧВК не простит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @voennyotdel Фото: @voennyotdel

«Я бы хотел сегодня обратиться к Евгению Пригожину, ко всем бойцам "Вагнера" и всем военнослужащим от имени всех военных священников нашей Церкви … Я имею полное право от их имени и от себя сказать: остановитесь! Вооруженного мятежа, предательства, удара в спину не простит ни Бог, ни народ»,— заявил митрополит, напомнив, что военный священники находятся на передовой в зоне СВО с первых дней. Митрополит Ставропольский и Невинномысский также перечислил грехи, которые порой человеку не прощаются: измены, предательства, переворота.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал одуматься «тех, кто, взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев». Он также призвал не допустить смуты в стране.

Президент Владимир Путин назвал события, связанные с ЧВК, мятежом и предательством. После заявлений Евгения Пригожина ФСБ 23 июня возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова