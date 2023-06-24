Сбербанк утверждает, что повышенного спроса на наличные и валюту нет

Сбербанк и его офисы по всей России работают в штатном режиме. Организация не фиксирует повышенного спроса клиентов на обмен валюты и снятие наличных, сообщила «Ъ» пресс-служба Сбербанка.

«Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме. Кроме того, мы не фиксируем повышенного спроса клиентов на валютно-обменные операции, они находятся на уровне стандартных значений. Повышенного спроса на снятие наличных также нет, все операции в штатном режиме»,— говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее сегодня, 24 июня, банки резко повысили курсы валют после начала мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Речь, в частности, идет о ВТБ, Альфа-банке, Газпромбанке, «Тинькофф» и МТС-банке.

Позднее российские банки несколько снизили курс. На 24 июня курс Центробанка установлен на уровне 84,1 руб./$ и 91,5 руб./€.

В своем заявлении Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону. В Москве, а также в Воронежской и Московской областях действует режим контртеррористической операции.

Ситуация с Пригожиным и другие новости военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов