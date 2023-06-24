Банки несколько снизили курс обмена валют после резкого повышения ночью

Крупные российские банки снизили курс обмена валют после утреннего повышения. В Райффайзенбанке курс покупки установлен на уровне 80,3 руб./$, продажи — на уровне 89 руб./$, 88,4 руб./€ и 96,1 руб./€ соответственно. В Сбербанке — 78,4 руб./$ и 88 руб./$, 85,9 руб./€ и 96,7 руб./€. В ВТБ — 88,4 руб./$ и 81 руб./$, 96,7 руб./€ и 86 руб./€.

В Газпромбанке — 80,9 руб./$ и 88,2 руб./$, 86,5 руб./€ и 94,1 руб./€. В Альфа-банке — 86 руб./$ и 81 руб./$, 95 руб./€ и 90 руб./€.

На 24 июня курс Центробанка установлен на уровне 84,1 руб./$ и 91,5 руб./€.

Банки резко повысили курсы валют после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону. В Москве, а также в Воронежской и Московской областях действует режим контртеррористической операции.

Ситуация с Пригожиным и другие новости военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер